▲ 【大行報告│2007】大摩:碧桂園已響起流動性迅速惡化的強烈警號 削目標價七成

碧桂園 （02007） 擬展開債務重組，摩根士丹利指，碧桂園首7個月合約銷售按年下跌34%，但未來6個月將有大批債務到期，包括19億美元離岸債及144億美元在岸債，加上再融資渠道有限，相信碧桂園已響起流動性迅速惡化的強烈警號，評級降至「減持」。

「基於人民幣疲弱，加上股價較每股資產淨值折讓50%，較早前的30%擴大，流動性惡化，因此調低碧桂園目標價69%至0.75元。」

碧桂園需數年才能修復其流動性狀況

大摩指，面對近日的負面消息，預期碧桂園銷售將進一步惡化，而且買家對於未完工樓盤停工的憂慮亦增加，再加上地方政府可能收緊碧桂園預付抵押金的使用，供應商亦有機會限制建築材料的供應，這些均可能會令碧桂園的資產價值及流動性狀況進一步惡化，從而導致建設速度放緩及利潤率嚴重受壓。

大摩調低碧桂園2023至2025年收入預測10%至31%不等，以反映銷售疲弱及項目完工速度放慢，該行亦降低碧桂園未來3年毛利率預測至負13%、0.8%及4.9%，意味碧桂園將會出現嚴重虧損，而且預期碧桂園需要數年時間才能修復其流動性狀況。

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編輯：陳韻妍