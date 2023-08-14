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【手遊股】祖龍娛樂急跌一成　料上半年經調整虧損收窄至最多2.1億元人幣

股市 10:06 2023/08/14

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【手遊股】祖龍娛樂急跌一成　料上半年經調整虧損收窄至最多2.1億元人幣

祖龍娛樂 （09990） 發盈喜，預期公司上半年經調整虧損淨額介於約2.1億元至2.2億元人民幣，而去年同期則錄得經調整虧損淨額約為2.8億元人民幣。不過，祖龍娛樂周一（14日）仍急跌一成，報3.57元。

祖龍娛樂表示，今年上半年在中國大陸、歐美及東南亞等地區上線的一款超自由時尚女性向手游《以閃亮之名》，基於該遊戲內道具消耗的特 點，其有部分已充值但尚未消耗的遊戲內道具的所得款項將在付費玩家消費時或在付費玩家的平均遊戲期間按比例提供相關服務期間確認為公司的收入。

公司指，虧損減少主要由於以下原因所致： （1） 營業收入增加，此乃由於《以閃亮之名》於期內在中國大陸、歐美及東南亞等 地區上線導致收入增加； （2） 美元定期存款及銀行存款餘額產生的利息收入增加；及 （3） 研發成本控制導致相關費用降低。

ET財智Talk
【ET財智Talk】本港樓價或於明年中回升？ 經絡按揭曹德明分析拆息、樓價走勢及樓按變化

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編輯：姚卓然

港股 電玩手遊 盈喜 祖龍娛樂（09990）
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