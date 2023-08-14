▲ 【內房危機】中金劉剛：3方面穩內房預期 「政策根據實際情況優化調整，不同階段採取不同措施」

內房「示範民企」碧桂園 （02007） 陷入破產邊緣，中金首席海外策略分析師劉剛接受本報專訪時認為，要穩住市場對房地產市場的預期，可循3方面著手，鼓勵「轉按揭」為消費市場釋放資金，採取「認房不認貸」政策降低首付要求，以及放寬限購政策以釋放需求。

「認房不認貸」刺激改善性房屋需求

劉剛表示，政治局會議去掉「房住不炒」是超預期的舉動，與政策重心相呼應，亦「反映房地產部分政策在新形勢下或已不適用，未來政策會根據實際情況優化調整，不同階段採取不同措施」。

內地樓市昔日推行「認房認貸」政策，劉剛稱，有關政策令有能力置業的居民過去即使已還清房貸，但基於已有貸款紀錄，購買第二套房時首付比例高達70%至80%，變相影響換樓需求，故此政策變成「認房不認貸」後，首付比例便可大幅降低，藉以刺激改善性房屋需求。

估計第三季銷售按季可回升

現時不少內地城市仍實施限售或限購政策，他認為，限購政策可根據不同城市情況放寬，核心二線城市及一線城市有能力釋放置業需求，但基於供應少，若放開限購，不排除價格有可能大幅上升，鄭州早前推出暫停限售等15條樓市政策，雖未有涵蓋限購，但反映地方政府要穩住樓市預期的決心，相信未來或有更多城市推出不同放寬政策。

「如果政策支持力度超預期，相信房地產銷售或會從當前疲弱水平上有所企穩改善，但也或者難以完全回到前幾年周期高點。」劉剛預期，房地產市場修復要大約半年時間，估計第三季銷售按季可回升，但樓市短期料難回到2021年前的銷售榮景。

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記者：陳韻妍