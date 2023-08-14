【高危漏洞】Microsoft揭工業操作系統漏洞　嚴重或導致發電廠關閉

全球500多間設備製造商使用CODESYS V3 SDK（Software Development Kit，軟件開發套件）為工業操作設備進行編程並開發定制的自動化序列，發電廠及工廠等也會用上。惟微軟（Microsoft）網絡安全專家近日指出，這些軟件工具中存在15個高危漏洞，可能會用作關閉發電廠或從關鍵基礎設施環境竊取訊息。

簡單而言，該軟件可用於控制各種工業物理設備，打開關閉閥門、轉動電機轉子等。開發人員透過CODESYS V3 SDK，使可編程邏輯控制器（PLC）與IEC 611131-3（可在工業環境中安全使用的編程語言）兼容。而採用CODESYS V3的設備包括施耐德電氣的Modicon TM251、WAGO PFC200。

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是次發現的漏洞，令黑客有機會發動遙距代碼執行（RCE）及拒絕服務（DoS）攻擊。其中以發動RCE攻擊為例，黑客可為設備建立後門進行篡改操作，強制PLC以異常方式運行或竊取敏感資訊。

Microsoft表示，早前已向CODESYS通報有關漏洞，而CODESYS已發布修復漏洞的更新。

責任編輯：張寶燕

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