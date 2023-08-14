【iPhone電池】iPhone 14、iPhone 14 Pro用戶　稱電池容量大幅下滑

蘋果（Apple）iPhone 14及iPhone 14 Pro系列推出僅不到一年，近日就有部份iPhone 14及iPhone 14 Pro用戶反映出現電池健康值急跌的狀況。各位iPhone 14、iPhone 14 Pro用戶也留意到電池健康狀況異常？

其中，外國專門追蹤Apple爆料消息網站Apple Track的Sam Kohl已在7月表示，其iPhone 14 Pro電池健康值已經下降至90%，下降速度遠超以往擁有的iPhone。除了Sam Kohl之外，華爾街日報高級科技專欄作家Joanna Stern亦指出，其iPhone 14 Pro電池健康值為 88%。

該名科技專欄作家問道：「是否因為她使用手機太多，充電次數已達到450次；或者，因為快速充電產生的熱能所致？還是電池出了甚麼問題？」

據外媒《The Verge》報道，這種下滑幅度在過去數年來，大多數人都是至少使用了兩年才出現。而根據Apple官方說法，正常電池的設計是：在正常運作情況下，經500次完整充電週期後，蓄電量可保留高達原先容量的80%。究竟是次現象，是由於iOS軟件出現問題抑或 iPhone 14系列的電池不像從前般耐用等因素所致，可能有待官方進一步解說。

科技網站兩大建議

另據科技網站《9to5Mac》表示，可能是iOS 17 Beta對iPhone電池健康狀況產生異常影響，建議用戶可以減少充電頻率，或者使用較低功率的充電選項來延長電池壽命。

責任編輯：張寶燕

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