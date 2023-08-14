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「健康 ‧ 旦交易會」一連 5 日與現場觀眾健康同行　每日場內派發 2,000 封利是　大量著數及優惠不容錯過 

都會情報 09:00 2023/08/14

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「健康 ‧ 旦」YouTube 頻道創辦至今已經接近 50 萬訂閱，十分感激各位支持。「健康 ‧ 旦」今年夏天將夥拍節目嘉賓舉辦「健康 ‧ 旦交易會」。交易會將會由8月17至21日，一連5日假香港會議展覽中心「美與健生活博覽」期間舉行，為觀眾帶來不同著數及優惠，多位曾接受「健康 ‧ 旦」訪問的嘉賓亦會不時在場，關心健康的觀眾萬勿錯過這難得機會，親自向專家提問，希望各位健康滿載而歸。 

「健康 ‧ 旦交易會」期間，鄭丹瑞〈旦哥〉更會每日派發2,000封利是給現場人士，只要於指定攤位購物滿200元，即可作20元使用，2,000封利是當中有一封1,000元大利是，於「健康 ‧ 旦」網店EggoLand購物滿5,000元，即可使用。2,000封利是先到先得，送完即止。「健康 ‧ 旦」的金卡會員，或於現場展示已讚好「健康 ‧ 旦」Facebook專頁或已訂閱「健康 ‧ 旦」YouTube 頻道的觀眾，亦可即時享有購物滿200元，減20元優惠。 

節目嘉賓的攤位有﹕雀巢健康科學、PicoLabb、Kenko7088、喜團圓、Heel & Toe HK Limited DPM 睡對點 

「健康 ‧ 旦交易會」 
日期及時間：8月17日（星期四）至8月20日（星期日） 10am – 8pm
                 8月21日（星期一） 10am – 6pm 
地點： 灣仔博覽道 1 號 香港會議展覽中心 Hall 3D-E 
攤位位置： 3E-D01-12 及 3E-E01-03 

#健康 ‧ 旦 YouTube 頻道連結：https://bit.ly/2w9keRR 

YouTube頻道「健康 ‧ 旦」成立於2020年2月初，是由幾位資深傳媒人：蕭潮順、葉潔馨、鄭丹瑞、陳淑芬、蕭作利、邱仲凌、還有漫畫家馬榮成合資製作的健康資訊節目。創辦初期邀請嘉賓一同整合網絡上各種防疫訊息，澄清謬誤，廣傳正確訊息，讓更多香港市民受益。疫情緩和後， 持續為觀眾帶來多元化的健康資訊，與觀眾的健康同行。「健康 ‧ 旦」節目內容定時更新，在 YouTube 播放。

(特約)

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