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【港股市況】碧桂園再挫7%　ATM跌2至3%　恒指低開377點（不斷更新）

股市 09:38 2023/08/14

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港股市況不斷更新

港股低開逾300點。碧桂園 （02007） 再跌7%，ATM分別跌逾2%至3%，歐舒丹 （00973） 復牌升逾4%破頂，恒指低開377點，開報18697點，科指跌2.7%，報4157點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：37】花樣年 （01777） 股價再挫12%，破底低見0.077元。

【09：36】連升多日的宏基集團 （01718） 股價今早瀉逾6成，低見0.166元。

【09：35】發盈警的電視廣播 （00511） 挫逾8%，早段低見4.14元。

【09：34】比亞迪 （01211） 跌逾4%，吉利 （00175） 、長汽 （02333） 跌逾3%，廣汽 （02238） 跌近3%。

【09：32】中海外 （00688） 跌逾1%，潤地 （01109） 跌逾2%，雅居樂 （03383） 跌逾4%，龍湖 （00960） 跌近半成。

【09：31】碧桂園 （02007） 開市後挫一成，破底低見0.86元，成交1億元。

【09：30】維力生活科技 （01703） 復牌升逾4成，高見0.238元。

【09：25】金沙 （01928） 績後低開2%。金沙上半年扭虧為盈賺1.75億美元，而去年同期為虧損7.62億美元，經調整物業EBITDA錄得9.39億美元，扭轉去年同期的虧損1.2億美元。

【業績｜濠賭】金沙中國上半年扭虧為盈賺1.75億美元　不派中期息

【09：24】三葉草 （02197） 發盈喜，股價逆市裂口高開15%。

【09：20】碧桂園 （02007） 再跌7%，ATM分別跌逾2%至3%，歐舒丹 （00973） 復牌升逾4%破頂，恒指低開377點，開報18697點，科指跌2.7%，報4157點。

【內房危機】碧桂園11隻境內債周一起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議

【09：15】【大行看法】惠理鄧偉志：港股短綫仍欠缺方向　籲投資可吼貨幣市場基金

【09：13】期指開報18700點，跌389點。

【08：48】維力生活科技 （01703） 、L'OCCITANE （00973） 今早復牌。

【L'Occitane】歐舒丹承認控股股東考慮提出私有化　此前傳出每股35元私有化「屬虛假且並無依據」

【08：43】【內房危機】遠洋集團未付2094萬美元利息導致違約　明年到期票據今起停牌

【08：40】恒指黑期跌約282點，報18785點，道指期貨升47點，報35398點。

【07：55】【盈警︱汽車股】東風集團︰4個主要原因　預期半年按年少賺75至80%

【07：48】【盈喜｜生科股】三葉草生物發盈喜　料上半年扭虧賺不少於5億元人幣

【07：45】【盈警︱電視廣播TVB】電視廣播發盈警　半年虧損4億至4.2億元、按年擴大最多87.5%

【07：45】【Morning精點】碧桂園11隻境內債周一起停牌︱蔡卓妍親證與石恆聰已分手

【07：45】港股ADR收報18840點，跌234點或1.3%。滙豐 （00005） ADR折合報62.71元，較港收市價高0.11元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報329.34元，較港收市價低6.46元或1.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報93.53元，較港收市價低1.77元或1.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國7月生產者價格指數（PPI）漲幅超預期，按月表現加速，顯示通脹再度加速上行。美股上周五個別發展， 道指早段在保險及藥企帶動下，曾升178點，中段升幅收窄， 標指及納指曾跌0.6%及0.9%。道指上周五最終收升105點或0.3%，報35281點；納指跌93點或0.7%， 報13644點；標指跌4點， 報4464點。

即睇美股收市︰

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】離岸人幣跌穿7.26　夜期收市跌238點失萬九關　中概股指數跌4%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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