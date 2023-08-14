【港股市況】碧桂園再挫17%破底　阿里巴巴跌近4%　恒指午後跌逾400點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

內房、內險、車股下挫，港股半日跌逾400點。恒指低開377點，其後走勢反覆向下，曾跌逾500點低見18554點。恒生指數半日跌459點，報18616點，成交577億元。科指跌3.1%，報4141點。碧桂園 （02007） 再挫逾16%，破底低見0.81元，碧桂園服務 （06098） 跌近一成，國壽 （02628） 、平保 （02318） 跌逾4%，比亞迪 （01211） 跌逾7%，蔚小理跌3%至6%，ATM跌逾1%至3%，電視廣播 （00511） 跌近10%。

大行報告︰

【大行報告】大摩籲進一步減低中資股持倉 貸款需求弱+內房危機損外資投資中資股情緒

【大行報告│2007】大摩：碧桂園已響起流動性迅速惡化的強烈警號 削目標價七成

財經日誌︰

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即市走勢︰

【13：30】三葉草生物 （02197） 最新升4成，高見1.41元。

【13：20】阿里巴巴 （09988） 午後跌近4%，美團 （03690） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌逾1%。

【13：12】碧桂園 （02007） 午後初段跌逾17%，破底低見0.81元。

【13：03】太興 （06811） 發盈喜，料上半年扭虧，錄得溢利介乎約4300萬元至4700萬元，股價午後升3%，高見0.99元。

【13：00】港股午後初段跌約465點，報18610點，科指跌3.2%，報4137點。

【12：38】【譚仔業績】譚仔國際上季盈利跌3% 撇政府補貼後轉升、可比餐廳收入續增

【12：36】【盈喜｜餐飲】太興集團發盈喜 料上半年轉賺最多4700萬元

【12：09】【綠色債券】傳港府將發行第二批綠債 最快月底公布

【12：00】恒生指數半日跌459點，報18616點，成交577億元。科指跌3.1%，報4141點。碧桂園 （02007） 再挫逾16%，破底低見0.81元，碧桂園服務 （06098） 跌近一成，國壽 （02628） 、平保 （02318） 跌逾4%，比亞迪 （01211） 跌逾7%，蔚小理跌3%至6%，ATM跌逾1%至3%，電視廣播 （00511） 跌近10%。

【11：58】【內房危機】碧桂園服務轉讓武漢雪域雲海網絡科技51%持股

【11：45】三葉草生物 （02197） 最新升37%，高見1.38元。

【11：42】恒指中午收市前跌約464點，報18610點，科指跌3.1%，報4142點。

【11：30】內地股市下跌，上證半日跌1%，深證跌1.4%，創業板指跌1.6%。

【11：27】龍湖 （00960） 跌幅收窄至1%，報17.28元，今早曾低見16.18元。

【11：17】國壽 （02628） 、平保 （02318） 跌逾4%，財險 （02328） 、太保 （02601） 跌2%。

【11：11】赤子城科技 （09911） 預期中期股東應佔利潤約1.6億至2億元人民幣，增長約92.8%至1.4倍。赤子城科技股價逆市升逾13%，高見1.74元。

【11：08】碧桂園再挫15%破底，比亞迪跌近8%，恒指跌幅擴至500點。

【10：57】比亞迪 （01211） 最新跌逾7%，低見232.2元。

【10：55】【內房危機】龍湖提前償還17億元債務避險 今年境內到期債僅餘11月到期的1.19億元

【10：54】華晨中國 （01114） 逆市再升逾5%，高見3.14元。

【10：52】【大戶部署】花旗私銀：客戶上半年轉投三大主題 次季基金和另類投資大增逾倍

【10：50】小鵬汽車 （09868） 跌逾6%，蔚來 （09866） 跌近半成，理想汽車 （02015） 跌逾3%。

【10：26】藍籌全數下跌，恒安 （01044） 跌0.2%，已是表現最好藍籌。

【10：19】恒生指數最新跌約455點，報18619點，科指跌3.1%，報4141點。

【10：12】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 分別跌3%，騰訊 （00700） 最新跌逾1%，小米 （01810） 跌逾2%。

【10：07】【手遊股】祖龍娛樂急跌一成 料上半年經調整虧損收窄至最多2.2億元人幣

【10：05】【中港股市】A股重磅內銀 資金築長城

【10：01】碧桂園 （02007） 跌幅進一步擴大至逾14%，破底低見0.84元。

【09：57】三葉草 （02197） 升幅擴大至31%，高見1.32元。

【09：46】恒生指數早段曾跌逾400點，低見18616點，最新跌勢略為喘定，跌346點，報18728點，科指跌2.2%，報4179點。

【09：41】【內房危機】中金劉剛：3方面穩內房預期 「政策根據實際情況優化調整，不同階段採取不同措施」

【09：39】領展 （00823） 續尋底，股價今早跌逾3%，破底低見38.15元。

【09：37】花樣年 （01777） 股價再挫12%，破底低見0.077元。

【09：36】連升多日的宏基集團 （01718） 股價今早瀉逾6成，低見0.166元。

【09：35】發盈警的電視廣播 （00511） 挫逾8%，早段低見4.14元。

【09：34】比亞迪 （01211） 跌逾4%，吉利 （00175） 、長汽 （02333） 跌逾3%，廣汽 （02238） 跌近3%。

【TSLA減價】內地Tesla Model Y長續航版跌穿30萬元關 減至29.99萬元人幣

【09：32】中海外 （00688） 跌逾1%，潤地 （01109） 跌逾2%，雅居樂 （03383） 跌逾4%，龍湖 （00960） 跌近半成。

【09：31】碧桂園 （02007） 開市後挫一成，破底低見0.86元，成交1億元。

【09：30】維力生活科技 （01703） 復牌升逾4成，高見0.238元。

【09：25】金沙 （01928） 績後低開2%。金沙上半年扭虧為盈賺1.75億美元，而去年同期為虧損7.62億美元，經調整物業EBITDA錄得9.39億美元，扭轉去年同期的虧損1.2億美元。

【業績｜濠賭】金沙中國上半年扭虧為盈賺1.75億美元 不派中期息

【09：24】三葉草 （02197） 發盈喜，股價逆市裂口高開15%。

【09：20】碧桂園 （02007） 再跌7%，ATM分別跌逾2%至3%，歐舒丹 （00973） 復牌升逾4%破頂，恒指低開377點，開報18697點，科指跌2.7%，報4157點。

【內房危機】碧桂園11隻境內債周一起停牌 擬就兌付安排召開債券持有人會議

【09：15】【大行看法】惠理鄧偉志：港股短綫仍欠缺方向 籲投資可吼貨幣市場基金

【09：13】期指開報18700點，跌389點。

【08：48】維力生活科技 （01703） 、L'OCCITANE （00973） 今早復牌。

【L'Occitane】歐舒丹承認控股股東考慮提出私有化 此前傳出每股35元私有化「屬虛假且並無依據」

【08：43】【內房危機】遠洋集團未付2094萬美元利息導致違約 明年到期票據今起停牌

【08：40】恒指黑期跌約282點，報18785點，道指期貨升47點，報35398點。

【07：55】【盈警︱汽車股】東風集團︰4個主要原因 預期半年按年少賺75至80%

【07：48】【盈喜｜生科股】三葉草生物發盈喜 料上半年扭虧賺不少於5億元人幣

【07：45】【盈警︱電視廣播TVB】電視廣播發盈警 半年虧損4億至4.2億元、按年擴大最多87.5%

【07：45】【Morning精點】碧桂園11隻境內債周一起停牌︱蔡卓妍親證與石恆聰已分手

【07：45】港股ADR收報18840點，跌234點或1.3%。滙豐 （00005） ADR折合報62.71元，較港收市價高0.11元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報329.34元，較港收市價低6.46元或1.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報93.53元，較港收市價低1.77元或1.9%。

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【07：30】美國7月生產者價格指數（PPI）漲幅超預期，按月表現加速，顯示通脹再度加速上行。美股上周五個別發展， 道指早段在保險及藥企帶動下，曾升178點，中段升幅收窄， 標指及納指曾跌0.6%及0.9%。道指上周五最終收升105點或0.3%，報35281點；納指跌93點或0.7%， 報13644點；標指跌4點， 報4464點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】離岸人幣跌穿7.26 夜期收市跌238點失萬九關 中概股指數跌4%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩