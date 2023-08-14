【恒指夜期+北水】北水逢低買　加速湧入88億「託市」　夜期跌34點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

北水加速淨流入88.4億元，因賣出成交跌至不足百億元，反映內地投資者仍逢低買入。買入最多仍是盈富基金（02800），淨流入13.9億元，國指ETF（02828）亦吸6.1億元，相當於是部署整體大市格局，北水愛股騰訊（00700）吸6.1億元，被視為穩陣資產的中移動（00941）吸資4.1億元。

夜期跌34點，報18695點。

股份 北水走勢

（億元） 2800 盈富基金 13.9 700 騰訊控股 6.1 2828 恒生中國企業 6.1 941 中國移動 4.1 3690 美團－Ｗ 3.4 883 中國海洋石油 3.0 9868 小鵬汽車－Ｗ 2.8 6098 碧桂園服務 2.4 3033 南方恒生科技 1.8 2007 碧桂園 1.6 2015 理想汽車－Ｗ 1.4 2269 藥明生物 -0.4 981 中芯國際 -0.9 1024 快手－Ｗ -1.8

碧桂園挫逾18%、碧服跌近一成 石藥、中生製藥逆市升 恒指跌301點

內房、車股下挫，藥股逆市升，港股跌約300點。恒指低開377點，其後走勢反覆向下，曾跌逾500點低見18554點。恒生指數收報18773點，跌301點，成交1041.5億元。科指跌1.5%，報4208點。碧桂園 （02007） 挫逾18%破底，碧桂園服務 （06098） 跌逾9%，比亞迪 （01211） 跌逾6%，ATM跌0.8%至逾2%。三葉草 （02197） 大升47%，石藥 （01093） 破底後倒升1%，中生製藥 （01177） 升近1%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 石藥 5.84 +1.2 +1 9 中移動 66.30 +0.2 +1 9 中國生物製藥 3.17 +1.0 +1 19 友邦 71.90 -1.4 -18 388 比亞 238.60 -6.2 -25 35 阿里巴巴 92.80 -2.6 -46 23

大行報告︰

【大行報告】大摩籲進一步減低中資股持倉 貸款需求弱+內房危機損外資投資中資股情緒

【大行報告│2007】大摩：碧桂園已響起流動性迅速惡化的強烈警號 削目標價七成

【大行報告│2331】大和：李寧短期缺乏估值重估催化劑、降目標價26% 李寧股價跌逾5%

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

即市走勢︰

【18：02】夜期跌34點，報18695點。

【16：52】【恒地系業績】港華智慧能源半年多賺7%至11億元、不派息 期內可再生能源業務取得83個新項目

【16：19】【小米1810】雷軍今晚7時舉辦3小時年度演講 今次與過去演講有何不同？ 透露有One More Little Thing！

【16：16】【碧桂園2007】碧桂園據報提議將9月到期境內債展期三年 分7期兌付

【16：10】恒生指數收報18773點，跌301點，成交1041.5億元。科指跌1.5%，報4208點。碧桂園 （02007） 挫逾18%破底，碧桂園服務 （06098） 跌逾9%，比亞迪 （01211） 跌逾6%，ATM跌0.8%至逾2%。三葉草 （02197） 大升47%，石藥 （01093） 破底後倒升1%，中生製藥 （01177） 升近1%。

【16：00】恒指U盤前跌285點，報18789點。

【15：35】碧桂園 （02007） 午後曾挫逾19%，低見0.79元，最新跌逾17%，報0.81元，同系碧桂園服務 （06098） 挫一成，低見6.59元。

【15：32】恒大汽車 （00708） 逆市升逾11%，高見1.67元，至於恒大物業 （06666） 則跌逾9%，破底低見0.67元。

【15：25】三葉草生物 （02197） 尾市升51%，高見1.51元。

【15：23】【對沖基金】連年虧損失興趣 外資對冲基金數量11年首降

【15：16】港股尾市跌約352點，報18722點，科指跌1.9%，報4193點。

【14：58】惠陶集團 （08238） 將於今日公布業績，股價績前跌逾2成，低見0.227元，成交2784萬元。

【14：40】大市跌幅收窄至400點內，報18691點，跌383點，科指跌2.3%，報4175點。

【14：19】中移動 （00941） 午後轉升0.2%，高見66.45元。

【14：16】恒指跌約409點，報18665點，科指跌2.5%，報4164點。

【13：30】三葉草生物 （02197） 最新升4成，高見1.41元。

【13：20】阿里巴巴 （09988） 午後跌近4%，美團 （03690） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌逾1%。

【13：12】碧桂園 （02007） 午後初段跌逾17%，破底低見0.81元。

【13：03】太興 （06811） 發盈喜，料上半年扭虧，錄得溢利介乎約4300萬元至4700萬元，股價午後升3%，高見0.99元。

【13：00】港股午後初段跌約465點，報18610點，科指跌3.2%，報4137點。

【12：38】【譚仔業績】譚仔國際上季盈利跌3% 撇政府補貼後轉升、可比餐廳收入續增

【12：36】【盈喜｜餐飲】太興集團發盈喜 料上半年轉賺最多4700萬元

【12：09】【綠色債券】傳港府將發行第二批綠債 最快月底公布

【12：00】恒生指數半日跌459點，報18616點，成交577億元。科指跌3.1%，報4141點。碧桂園 （02007） 再挫逾16%，破底低見0.81元，碧桂園服務 （06098） 跌近一成，國壽 （02628） 、平保 （02318） 跌逾4%，比亞迪 （01211） 跌逾7%，蔚小理跌3%至6%，ATM跌逾1%至3%，電視廣播 （00511） 跌近10%。

【11：58】【內房危機】碧桂園服務轉讓武漢雪域雲海網絡科技51%持股

【11：45】三葉草生物 （02197） 最新升37%，高見1.38元。

【11：42】恒指中午收市前跌約464點，報18610點，科指跌3.1%，報4142點。

【11：30】內地股市下跌，上證半日跌1%，深證跌1.4%，創業板指跌1.6%。

【11：27】龍湖 （00960） 跌幅收窄至1%，報17.28元，今早曾低見16.18元。

【11：17】國壽 （02628） 、平保 （02318） 跌逾4%，財險 （02328） 、太保 （02601） 跌2%。

【11：11】赤子城科技 （09911） 預期中期股東應佔利潤約1.6億至2億元人民幣，增長約92.8%至1.4倍。赤子城科技股價逆市升逾13%，高見1.74元。

【11：08】碧桂園再挫15%破底，比亞迪跌近8%，恒指跌幅擴至500點。

【10：57】比亞迪 （01211） 最新跌逾7%，低見232.2元。

【10：55】【內房危機】龍湖提前償還17億元債務避險 今年境內到期債僅餘11月到期的1.19億元

【10：54】華晨中國 （01114） 逆市再升逾5%，高見3.14元。

【10：52】【大戶部署】花旗私銀：客戶上半年轉投三大主題 次季基金和另類投資大增逾倍

【10：50】小鵬汽車 （09868） 跌逾6%，蔚來 （09866） 跌近半成，理想汽車 （02015） 跌逾3%。

【10：26】藍籌全數下跌，恒安 （01044） 跌0.2%，已是表現最好藍籌。

【10：19】恒生指數最新跌約455點，報18619點，科指跌3.1%，報4141點。

【10：12】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 分別跌3%，騰訊 （00700） 最新跌逾1%，小米 （01810） 跌逾2%。

【10：07】【手遊股】祖龍娛樂急跌一成 料上半年經調整虧損收窄至最多2.2億元人幣

【10：05】【中港股市】A股重磅內銀 資金築長城

【10：01】碧桂園 （02007） 跌幅進一步擴大至逾14%，破底低見0.84元。

【09：57】三葉草 （02197） 升幅擴大至31%，高見1.32元。

【09：46】恒生指數早段曾跌逾400點，低見18616點，最新跌勢略為喘定，跌346點，報18728點，科指跌2.2%，報4179點。

【09：41】【內房危機】中金劉剛：3方面穩內房預期 「政策根據實際情況優化調整，不同階段採取不同措施」

【09：39】領展 （00823） 續尋底，股價今早跌逾3%，破底低見38.15元。

【09：37】花樣年 （01777） 股價再挫12%，破底低見0.077元。

【09：36】連升多日的宏基集團 （01718） 股價今早瀉逾6成，低見0.166元。

【09：35】發盈警的電視廣播 （00511） 挫逾8%，早段低見4.14元。

【09：34】比亞迪 （01211） 跌逾4%，吉利 （00175） 、長汽 （02333） 跌逾3%，廣汽 （02238） 跌近3%。

【TSLA減價】內地Tesla Model Y長續航版跌穿30萬元關 減至29.99萬元人幣

【09：32】中海外 （00688） 跌逾1%，潤地 （01109） 跌逾2%，雅居樂 （03383） 跌逾4%，龍湖 （00960） 跌近半成。

【09：31】碧桂園 （02007） 開市後挫一成，破底低見0.86元，成交1億元。

【09：30】維力生活科技 （01703） 復牌升逾4成，高見0.238元。

【09：25】金沙 （01928） 績後低開2%。金沙上半年扭虧為盈賺1.75億美元，而去年同期為虧損7.62億美元，經調整物業EBITDA錄得9.39億美元，扭轉去年同期的虧損1.2億美元。

【業績｜濠賭】金沙中國上半年扭虧為盈賺1.75億美元 不派中期息

【09：24】三葉草 （02197） 發盈喜，股價逆市裂口高開15%。

【09：20】碧桂園 （02007） 再跌7%，ATM分別跌逾2%至3%，歐舒丹 （00973） 復牌升逾4%破頂，恒指低開377點，開報18697點，科指跌2.7%，報4157點。

【內房危機】碧桂園11隻境內債周一起停牌 擬就兌付安排召開債券持有人會議

【09：15】【大行看法】惠理鄧偉志：港股短綫仍欠缺方向 籲投資可吼貨幣市場基金

【09：13】期指開報18700點，跌389點。

【08：48】維力生活科技 （01703） 、L'OCCITANE （00973） 今早復牌。

【L'Occitane】歐舒丹承認控股股東考慮提出私有化 此前傳出每股35元私有化「屬虛假且並無依據」

【08：43】【內房危機】遠洋集團未付2094萬美元利息導致違約 明年到期票據今起停牌

【08：40】恒指黑期跌約282點，報18785點，道指期貨升47點，報35398點。

【07：55】【盈警︱汽車股】東風集團︰4個主要原因 預期半年按年少賺75至80%

【07：48】【盈喜｜生科股】三葉草生物發盈喜 料上半年扭虧賺不少於5億元人幣

【07：45】【盈警︱電視廣播TVB】電視廣播發盈警 半年虧損4億至4.2億元、按年擴大最多87.5%

【07：45】【Morning精點】碧桂園11隻境內債周一起停牌︱蔡卓妍親證與石恆聰已分手

【07：45】港股ADR收報18840點，跌234點或1.3%。滙豐 （00005） ADR折合報62.71元，較港收市價高0.11元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報329.34元，較港收市價低6.46元或1.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報93.53元，較港收市價低1.77元或1.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【07：30】美國7月生產者價格指數（PPI）漲幅超預期，按月表現加速，顯示通脹再度加速上行。美股上周五個別發展， 道指早段在保險及藥企帶動下，曾升178點，中段升幅收窄， 標指及納指曾跌0.6%及0.9%。道指上周五最終收升105點或0.3%，報35281點；納指跌93點或0.7%， 報13644點；標指跌4點， 報4464點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】離岸人幣跌穿7.26 夜期收市跌238點失萬九關 中概股指數跌4%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩