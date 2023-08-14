▲ 【內房危機】遠洋集團未付2094萬美元利息導致違約 明年到期票據今起停牌

由國壽 （02628） 持股近3成的遠洋集團 （03377） 正式違約。遠洋集團表示，應發行人要求，因並未於2023年8月13日（即有關利息付款的14日寬限期的最後一日）或之前支付票據於2023年1月30日（包括該日）至2023年7月30日（不包括該日）的利息期間的利息（2,094萬美元）而導致發生票據項下之違約事件，故於2024年到期的6%有擔保票據將自今（14日）上午9時正起於香港聯交所停牌，直至作出進一步通知。

不過，公司亦指，由於發行人正在就票據進行同意徵求，並進一步宣佈，於投票截止日期（即8月11日下午4時正（倫敦時間）），發行人已收到足夠的同意指示以達成將於8月17日下午4時45分（香港時間）舉行的會議所需的法定人數以及足夠的贊同特別決議案的同意指示以於會議上通過有關特別決議案。

公司表示，取決於同意徵求備忘錄及通告所載的其他條件獲達成，倘有關票據的特別決議案根據同意徵求予以執行，則上述違約事件將於修訂生效日期預期為2023年8月18日或前後）簽立補充信託契據時獲得豁免。

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編輯：姚卓然