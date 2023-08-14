▲ 【美國減息】高盛︰預計儲局不再加息 明年第二季起開始減息

美國7月通脹低於預期，有助加息預期降温。高盛預計，美國聯儲局今年不會再加息，並將於2024年第二季開始減息。

高盛Jan Hatzius、David Mericle等經濟學家在報告中表示，預計儲局下個月將停止加息，並在11月會議上得出結論：核心通脹趨勢已放緩至足以使最後一次加息變得不必要，預計儲局將於明年6月底開始，按季逐步減息。

高盛表示，一旦通脹更接近目標，基金利率就會從限制性水平轉趨正常化。利率正常化並不是特別迫切的減息動機，預計儲局會每季減息0.25厘，但不確定步伐，最終使基金利率維持在3至3.25厘。

至於根據最新利率期貨顯示，預計儲局將維持利率不變，不會再加息，並於2024年5月開始掉頭減息0.25厘。

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責任編輯︰梁浩碩