【TSLA減價】Tesla Model Y長續航版跌穿30萬元關、再啟減價戰？　比亞迪瀉8%成交超盈富騰訊

內地Tesla（特斯拉，美：TSLA）公布，今（8月14日）起，Model Y長續航版起售價從31.39萬元調整為29.99萬元人民幣，車價跌穿30萬元大關，減幅為4.5%，而Model Y高性能版從36.39萬元調整為34.99萬元人民幣，減幅為3.8%。Tesla再度調低電動車內地售價，令人留意內地汽車減價戰戰火會重燃。

內地汽車股急跌，比亞迪 （01211） 瀉8%，報233.6元，即市成交已逾27億元，為今年成交最活躍證券，更勝盈富基金 （02800） 和騰訊 （00700） 。

其他汽車股方面，吉利汽車 （00175） 跌3%，長城汽車 （02333） 跌近5%。至於汽車新勢力蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 、理想 （02015） 均跌4.7%至6.5%。

另外，內地Tesla官方微博消息，Tesla Model 3 亦推出現車8000元限時保險補貼上線，由今日至9月30日，下訂Model 3後驅版現車並完成交付，且通過合作保險機構購買相應車險，可享8000元保險補貼。

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編輯：姚卓然