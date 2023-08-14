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【TSLA減價】Tesla Model Y長續航版跌穿30萬元關、再啟減價戰？　比亞迪曾瀉9%

股市 15:28 2023/08/14

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內地Tesla（特斯拉，美：TSLA）公布，今（8月14日）起，Model Y長續航版起售價從31.39萬元調整為29.99萬元人民幣，車價跌穿30萬元大關，減幅為4.5%，而Model Y高性能版從36.39萬元調整為34.99萬元人民幣，減幅為3.8%。Tesla再度調低電動車內地售價，令人留意內地汽車減價戰戰火會重燃。

內地汽車股急跌，比亞迪 （01211） 早市最多瀉近9%，低見232.2元，尾市跌幅仍近7%，成交額僅次於盈富基金 （02800） 和騰訊 （00700）

其他汽車股午後跌幅收窄，吉利汽車 （00175） 跌2.5%，長城汽車 （02333） 跌近3%。至於汽車新勢力蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 、理想 （02015） 均跌2%至4%，當中小鵬汽車從即市低位反彈半成。

有內媒引述接近小鵬汽車的相關人士表示，Tesla這次是Model Y長續航版及高性能版分別降價1.4萬元人民幣，後續版價格不變。從公開數據來看， Model Y所降價的四驅級別佔比只有百分之十幾，26.39萬元人民幣的標準續航版本為主銷級別沒降價。消息人士續指，降價後價格區間與小鵬G6主銷區間並不重疊，對於與G6的競爭格局沒有影響，而Model Y 26.39萬元人民幣的標準續航不降，對小鵬G6就沒影響。

另外，內地Tesla官方微博消息，Tesla Model 3 亦推出現車8000元限時保險補貼上線，由今日至9月30日，下訂Model 3後驅版現車並完成交付，且通過合作保險機構購買相應車險，可享8000元保險補貼。

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編輯：姚卓然

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美股 補貼 Tesla 人民幣
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