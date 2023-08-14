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【盈喜｜生科股】三葉草生物全日大升47%　發盈喜、料上半年扭虧賺不少於5億元人幣

股市 16:27 2023/08/14

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【盈喜｜生科股】三葉草生物發盈喜　料上半年扭虧賺不少於5億元人幣

三葉草生物製藥 （02197） 發盈喜，上半年淨溢利預計不少於5億元人民幣，而去年同期則錄得淨虧損約11.36億元人民幣。三葉草生物周1一（14日）全日大升47%，報1.47元，創兩個半月高，成交額急增至3.06億元。

公司表示，由於資產負債表錄得遞延收益3.84億美元或相當於25億元人民幣，其與公司於2020年5月31日與流行病防範創新聯盟（CEPI）就應對「新冠病毒（COVID-19）爆發應對（OutbreakResponseToNovelCoronavirus（COVID-19））」項目的疫苗開發、大規模製造及疫苗供應而訂立的資金協議有關。

鑒於於2023年6月30日前公司與CEPI訂立的資金協議中與3.84億美元或相當於人民幣25億元的部分的隨附條件已獲滿足，根據國際會計準則第20號，該遞延收益轉為其他收入。

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編輯：姚卓然

三葉草生物－B（02197） 疫苗 港股 盈喜 新冠肺炎疫情
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