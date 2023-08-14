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【盈警︱TVB】電視廣播料半年虧損逾4億、股價插一成　向黎瑞剛旗下CMC等訂7億元新融資協議

股市 09:46 2023/08/14

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【盈警︱電視廣播TVB】電視廣播發盈警　半年虧損4億至4.2億元、按年擴大最多87.5%

TVB電視廣播 （00511） 發盈警，電視廣播表示，2023年上半年未經審核綜合收入按年跌14%至15.6億元，預計期間錄得4億至4.2億元公司股東應佔虧損，相對去年同期錄2.24億虧損，擴大78.6%至87.5%。電視廣播續指，EBITDA虧損1.8億至1.9億元，相對去年同期EBITDA虧損為0.72億元。

除了發布盈警，電視廣播向大股東Young Lion和黎瑞剛旗下華人文化（CMC）訂立融資協議，涉及最高7億元新貸款融資。

電視廣播即市股價插近一成，現報4.09元。

TVB：廣告收入增　電商業務挫、內地製作偏重下半年

電視廣播表示，今年首6個月香港經濟於COVID疫情後持續平穩復甦，其電視平台投放廣告的需求有所改善，促使公司的廣告收入有所增長。但隨著消費者於疫情後回復以往較為傳統的消費習慣，其電子商貿營商環境變得較為不利於經營，再加上為增加盈利而集中於高利潤產品的決定，期間電子商貿收入整體下跌。而今年在內地的聯合製作及同步劇播放安排偏重於下半年，收入入賬亦減少。

集團預計，下半年的財務表現會持續改善。

電視廣播於年初與內地串流視頻平台優酷簽訂一項7億元人民幣的內容生產及供應協議，於下半年已開始履行協議，集團收入將會增加。集團年初亦與國內電子商貿平台淘寶合作舉行直播，初步成績理想。 隨著下半年逐步增加直播場次，預計會帶來更大的收入貢獻。較早前於3月份公布的降低成本措施預期亦將會繼續為集團下半年的財務表現帶來改善。

TVB 執行主席許濤則指﹐2023年上半年的業績已經超越了 2022 年下半年的表現，形容公司「堅定地在扭虧為盈的軌道上前行」，有信心在下半年將會見證進一步的提升。

TVB：融資貸款利息為H+1.25%

在融資協議方面，根據協議，華人文化與Young Lion將為電視廣播訂立最高7億港元的貸款額度，以支持其業務發展及營運。

該融資有效期至2024年12月31日，年利率為香港銀行同業拆息（HIBOR）+ 1.25%。公司未詳細交代所用的HIBOR期限基準，若以最新1個月HIBOR 4.72厘計，借貸利息約6厘，若以年期更長的HIBOR定價，利息更高。

電視廣播指，該數值遠低於公司目前的市場借貸成本。華人文化董事長黎瑞剛表示﹐TVB是香港具有主導地位的電視平台和內容製作商，在内地和全球華語觀眾心目中也是根深蒂固的。儘管過去幾年的營商環境充滿挑戰，對TVB 的前景依然充滿信心，將全力支持 TVB 再上台階及改革創新所作的努力。借助這筆額外資金，TVB 有望更好地搶佔市場先機。

 

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責任編輯︰梁浩碩

港股 電視廣播（00511） 盈警 TVB
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