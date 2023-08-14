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【盈警︱電視廣播TVB】電視廣播發盈警　半年虧損4億至4.2億元、按年擴大最多87.5%

股市 07:41 2023/08/14

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【盈警︱電視廣播TVB】電視廣播發盈警　半年虧損4億至4.2億元、按年擴大最多87.5%

電視廣播TVB （00511） 發盈警，電視廣播表示，截至6月30日止6月個月，未經審核綜合收入按年跌14%至15.6億元，預計期間錄得4億至4.2億元公司股東應佔虧損，相對去年同期錄2.24億虧損，擴大78.6%至87.5%，EBITDA虧損1.8億至1.9億元，相對去年同期EBITDA虧損為0.72億元。

電視廣播表示，今年首6個月香港經濟於COVID疫情後持續平穩復甦，其電視平台投放廣告的需求有所改善，促使公司的廣告收入有所增長。但隨著消費者於疫情後回復以往較為傳統的消費習慣，其電子商貿營商環境變得較為不利於經營，再加上為增加盈利而集中於高利潤產品的決定，期間電子商貿收入整體下跌。而今年在內地的聯合製作及同步劇播放安排偏重於下半年，收入入賬亦減少。

集團預計，下半年的財務表現會持續改善。集團於年初與內地串流視頻平台優酷簽訂一項7億元人民幣的內容生產及供應協議，於下半年已開始履行協議，集團收入將會增加。集團年初 亦與國內電子商貿平台淘寶合作舉行直播，初步成績理想。 隨 著下半年逐步增加直播場次，預計會帶來更大的收入貢獻。較早前於3月份公布的降低成本措施預期亦將會繼續為集團下半年的財務表現帶來改善。

【電視廣播TVB】電視廣播彈逾4%　TVB料最快本周開始裁員、涉新聞及資訊部

【電視廣播TVB】TVB爆升近五成　淘寶第9場直播GMV破1億人幣　累計觀看人次近1000萬

責任編輯︰梁浩碩

港股 電視廣播（00511） 盈警 TVB
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