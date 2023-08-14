【大行看法】惠理鄧偉志：港股短綫仍欠缺方向　籲投資可吼貨幣市場基金

港股科技股陸續公布業績，惠理集團董事總經理兼客戶投資組合管理主管鄧偉志預期，科網股上半年業績應該不錯，因基數效應下，收入及盈利或可大幅增長，建議投資者留意行業競爭格局的改變，例如企業海外業務發展、補貼計劃能否帶來預期效果，以及管理層如何應用AI等技術去提升產品競爭力及降低成本等。

他又指，中央政府支持平台經濟，為整個行業帶來新的增長動能，而且估值不昂貴，科技股有望成為下半年支持大市的主要動力之一。

對於大市，鄧偉志認為，港股短綫仍然欠缺方向，在有更多政府支持經濟以及民企措施實質落地的詳情之前，投資者都很大機會保持觀望態度，預期在10月舉行的三中全會或更早將會發布更多政策執行細節，屆時市場很大機會能夠再重拾上升動力。

外圍因素方面，鄧偉志指，美國開始進入總統大選週期，中美關係必定是民主共和兩黨爭妍鬥麗的主要戰場，所以可以預期未來很大機會會有更多不同程度的對華措施或者行政命令等出現，這些都會令市場帶來影響。

定存利息長線難跑贏通脹 可吼貨幣市場基金

投資上，鄧偉志指，留意到投資者持有的現金水平偏高，而很多投資者都將現金投入定存去賺取利息。但投資者需要留意是定存利息長線不能跑贏通脹，而且定期會鎖死資金，或會錯過入市機會。

由於港股現在處於接近底部水平，估值相對吸引。他指，投資者在持有現金時，可以考慮一些流動性相對高的產品，例如是貨幣市場基金。這類產品可以提供吸引收益率的同時，又能提供流動性讓投資者可以隨時重投股票市場，靈活捕捉投資機會。

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記者：袁諾曦