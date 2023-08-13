▲ 【外圍一周前瞻】聚焦FOMC會議紀要及美國零售數據 專家料美股短綫反覆（附數據表）

美國通脹持續溫和回落，在全球央行年會（Jackson Hole）前，資金緊盯FOMC會議紀要及美國零售數據。美國經濟動力強勁，即使預期息口將見頂，但食品及能源的商品成本近期恐重新加速，令市場對後市看法搖擺不定，預期美股短綫反覆。

業績方面，可關注零售電商股，包括Target（美：TGT）、Walmart（美︰WMT）、SEA（美︰SE）以及雅詩蘭黛（美︰EL）。另外，具有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）本周將會講話。

美國上周公布的核心CPI數據略紓緩，鄧普頓環球股票團隊基金經理卓兆源表示，近期通脹數據已出現緩和，但仍對短中期的通脹預期困難，尤其是食品及能源的商品成本近期重新加速，導致市場對儲局利率決策及經濟前景持續動搖。因此，現時難以僅用當前的CPI數據預判市場走向，同時，這也反映儲局的未來政策決定仍依賴數據。

惠理集團董事總經理兼客戶投資組合管理主管鄧偉志指，今次CPI合乎市場預期，通脹壓力繼續緩慢下降，投資者預期息口很快見頂，而經濟增長仍然保持動力，理應對後市會有支持。但同時正因在這些拐點 （inflection point），市場會面對最大不確定性。不同儲局官員對未來加息意見分歧，將對市場及美滙帶來更多波動。

他預期，美股短綫有機會出現反覆， 以標指為例，今年以來美股已經上升超過16%，大部分升幅由指數權重最大的股份支持。鑑於相關股份估值開始偏高，面對息口不確定性，相關股份有機會出現估值調整從而影響大市表現。相反，今年以來美股中小盤表現落後，估值相對便宜，如果經濟保持溫和增長，這類股份可能更有投資價值。

本周美國重點數據 日期 項目 預測 前值 15/08 7月先期零售銷售（ 按月） ＋0.4% ＋0.2% 7月核心零售銷售（按月） ＋0.4% ＋0.2% 7月進口物價指數（按月） ＋0.2% -0.20% 7月出口物價指數（按月） ＋0.2% -0.90% 16/08 7月建築許可 ＋1.9% -3.70% 7月新屋動工 ＋0.8% -8% 17/08 FOMC會議紀錄 / / 首領失業救濟金人數 24萬 24.8萬 連續申領失業救濟金人數 170萬 168.4萬

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記者：袁諾曦