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【內房危機】任澤平熱血呼籲：建議幫幫碧桂園、龍湖等優質民企　沒人可靠做空祖國致富

股市 21:39 2023/08/13

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內地經濟學家任澤平發表文章，《建議幫幫碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 等優質民營房企》，文章稱，近期宇宙第一大民營房企——碧桂園因為階段性流動性問題，被市場廣泛關注，甚至擔憂轟然倒下，任澤平認為，應該幫幫碧桂園、龍湖等優質民營房企，這不僅是幫這些民營房企最後的堡壘，不僅是因為大而不能倒，而是守住金融風險底線、守住民生底線的需要。

任澤平指出，如果第一大房企轟然倒下，將衝擊市場信心、經濟恢復、金融風險、居民購房預期以及上下游60多個行業，關係幾千萬人就業，龍湖這些民營房企最後的堡壘也可能難以自保，這是不可承受之重。根據國際經驗，房地產是周期之母，十次危機九次地產。

他表示，「我們完全有能力、有條件避免不好的情景發生，爭取更好的結果。」

他指，這一輪房地產調控起始於2020年8月， 「三道紅線」標準發布後，碧桂園通過降低銷售資產規模和財務經營槓桿，從2020年的踩一條紅線到2022年底一條紅線都沒踩，達到監管標準。龍湖等更被列為三好生行列。如果符合「三道紅線」監管要求的優質民營房企轟然倒下，說明連優質的民營房企都扛不住。

他認為，更根本的是要恢復市場信心，建議降低首套房首付比、降低房貸利率、降低改善型住房交易稅費、「認房不用認貸」、適當放開限購限貸限價限售措施等，大力支持剛需和改善型需求。

他另外在微博指，「從事了20多年經濟研究，我從來沒有像今天這樣感受並確認到，民營經濟信心提振，企業家精神歸來，中國經濟復甦的腳步聲，在萬眾矚目中，在備受爭議中，我聽到了它堅定堅決，鏗鏘有力的腳步聲。」

「如果全力拼經濟，把發展放在首要任務，中國經濟必將有力復甦，強勁歸來。那一刻，所有參與者都將為之動容，奮鬥者很可能淚流滿面。世界終將屬於理性樂觀主義者，悲觀者正確，樂觀者前行。」

「我深信，沒有人可以靠做空自己的祖國致富，我深信時代的進步，深信夢想的力量。每個為夢想而戰的普通人，都是自己生命中的英雄。每個推動社會進步的人，都必將贏得榮耀。」

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記者：譚志偉

港股 中國市場 財政政策 任澤平 經濟 碧桂園 龍湖集團（00960） 碧桂園（02007）
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