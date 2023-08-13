【恒指季檢】恒指季度檢討兩大焦點　有一隻黑馬？

恒指周五季檢，焦點落在兩大區域，第一是碧桂園 （02007） 及碧桂園服務 （06098） 能否保持藍籌地位，第二是恒指公司上月提到，恒指最終目標是100隻，但未有時間表，若有合適股份會加入，令市場降低有新晉藍籌的預期。

恒指公司在網誌提到，80隻成份股後的思考，提出3個角度檢度恒指，第一是回報，第二是穩定性，第三是市場代表性。

碧桂園及碧桂園服務自由流通市值跌至約127億及160億元，與翰森制藥 （03692） 自由流通市值約111億元，同列在恒指成份股的未端，相關行業各自受到不利消息的困擾。

不過，碧桂園面臨債務重組的邊緣，倘仍留在恒指，恐成為首隻需要債務重組的藍籌。

至於會否有恒指新貴？據資料顯示，中通快遞 （02057） 、紫金礦業 （02899） 、聯通 （00728） 、青島啤酒 （00168） 、鐵塔 （00788） 有約400億元的流通市值，當中以紫金礦業的呼聲最高，面對美國加息周期見頂，美元回軟，金價有望相對造好，利好股份走勢，而且紫金有息派，雖然不高，但比黃金為無息資產的情況好。

記者：譚志偉