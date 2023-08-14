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兩萬歌迷白等Lionel Richie成晚 演唱會遲開1個鐘變取消（有片）

環球社會熱點 08:05 2023/08/14

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英國老牌歌星Lionel Richie原定上周六（12日）晚於紐約舉行演唱會，本身已因天氣問題推遲開場一小時。但Lionel Richie突然宣布因惡劣天氣無法到現場，宣布取消當晚演唱會時，兩萬歌迷因不滿白等全晚而發出噓聲。

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Lionel Richie舉行美加巡迴演唱會《Sing A Song All Night Long》，第6站定於紐約的麥迪遜廣場花園舉行，全數兩萬張門票早已售罄。

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演唱會原定於當晚7點半開始，但Lionel Richie直至8點31分才於社交媒體發文，宣布因惡劣天氣無法降落在紐約及周邊地區，他無法到場要取消當晚演出。

Lionel Richie形容心情沮喪，決定改於周一（14日）補場，受影響觀眾手持上周六晚門票可觀賞演出。

當發言人於演出場地宣布取消當晚演唱會時，場內隨即傳出一片噓聲，不少歌迷都紛紛離開。

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美媒《紐約郵報》指，很多歌迷花費數百美元訂購演唱會門票及酒店住宿，對Lionel Richie臨時宣布取消演唱都大感失望。

有歌迷表示專程訂購周末的演唱會門票，如今演出改期至周一，自己也無法觀看。

有網民於社交媒體留言炮轟Lionel Richie，批評他試圖臨急抱佛腳打算到最後一刻才飛到紐約，結果令演唱會要取消，更表明寧願退款都不會睇騷。

甚至有網民諷刺Lionel Richie「又唔係Taylor Swift」，指他明明可選擇坐飛機以外的方式趕到會場，臨時取消演唱會極不尊重歌迷。

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責任編輯：鄭錦玲

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