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馬斯克大戰朱克伯格 將於意大利「史詩級地點」上演

環球社會熱點 18:47 2023/08/13

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電動車品牌Tesla及社交媒體X（舊稱Twitter）老闆馬斯克（Elon Musk）早於6月，在網上邀約Meta創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）打拳賽。不過大戰地點並非外界傳聞的意大利城市羅馬，而是意大利一個「史詩級地點」。

馬斯克拍賣數百件Twitter物品 包括經典藍鳥標誌 【下一頁】

意大利文化部長Gennaro Sangiuliano上周五（11日）發聲明，稱他與馬斯克討論過，會舉辦一場大型且具有歷史意義的慈善活動。

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Gennaro Sangiuliano並未公布活動日期、時間和地點，僅稱不會於羅馬舉行。朱克伯格也表示，尚未就比賽具體日期達成共識。

馬斯克也證實曾與意大利政府接洽，表示雙方達成共識會於一個史詩級地點舉行賽事。他更形容届時相機畫面中的一切都來自古羅馬，不會存在現代化的東西。

彭斯攻擊拜登推高油價弄巧反拙 反被質疑唔識入油 （有片） 【下一頁】

據悉，這場比賽預計將向意大利兩家兒童醫院帶來數百萬歐元的捐款。

不過意大利前工業部長兼Azione黨黨魁Carlo Calenda批評政府行為，指馬斯克與朱克伯格兩名億萬富翁如同愚蠢的青少年，難以想像政府讓兩人在意大利的文化遺產放縱。

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責任編輯：鄭錦玲

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