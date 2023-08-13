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難民船渡英吉利海峽沉沒6死 英國被指打擊偷渡不力

環球社會熱點 17:25 2023/08/13

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一艘難民船上周六（12日）凌晨跨越英吉利海峽期間，於法國海岸附近沉沒，造成最少6人死亡。經英吉利海峽偷渡的非法入境者持續增加，英國保守黨政府被指打擊不力。

夏威夷山火增至89死 為美國百年來最嚴重火災 【下一頁】

難民船於法國港口城市加來（Calais）附近海域沉沒，法國和英國海岸警衛隊聯合行動救出59人，當中大部分為阿富汗人，有部分人為兒童。

不過船上有6名年約30多歲的阿富汗男子死亡，另有兩人失蹤。

法國海岸警衛隊透露，事發時有一艘路過船隻首次發出警報，稱一艘船在海岸遇困。法國救生艇抵達現場時，發現有人已落水，當中部分人更尖叫求救。

船上最少有65人。英國廣播公司（BBC）引述法國救援人員指，涉事船隻超載而無法繼續航行，而且船上有部分人更暈船。

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英國內政部截至上周的數據顯示，自2018年以來已有超過10萬人橫渡英吉利海峽，其中上周四（10日）的人數更達755人，創今年單日最高人數。

公共和商業服務工會（PCS）代表奧康納（Paul O'Connor）批評，事件反映政府手上沾滿鮮血。

他譴責保守黨政府無意阻止難民偷渡的危險行為，也不在乎人們因此死亡。他更指控政府浪費公帑於注定失敗的政策，試圖將難民當作替罪羔羊，為政府打擊通脹失敗轉移社會注意力。

英國政府發言人形容，難民船沉沒導致6人死亡一事令人震驚，對受害者親友致以關懷。

英國政府強調，事件再次提醒人們坐船經英吉利海峽偷渡的危險性，及政府擊破走私人口的商業模式並阻止難民船是多麼重要。

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責任編輯：鄭錦玲

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