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長實油塘親海駅I接力登場　擬最快周內開價

股樓投資 16:49 2023/08/13

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由長實（01113）負責發展，位於油塘的親海駅II，日前舉行首輪銷情，即日沽清全數626伙。眼見銷情理想，發展商隨即加快推出親海駅I應市，預計最快周內公布首張價單。長實執行董事趙國雄透露，即將推出的親海駅I有不少單位享海景，所以價錢會有所提升，但強烈賺錢取之有道，「不用賺咁盡」。

長實營業部首席經理郭子威透露，集團原計劃以現樓方式銷售親海駅I，但向隅客眾多，故加快推出項目應市。

長實營業經理陳詠慈補充，只要日前出席報到的親海駅II向隅客，皆可優先認購同系親海駅I。而親海駅I提供228伙，提供一至三房間隔，實用面積由273平方呎起，至最大736平方呎。

延伸閲讀 親海駅II「平爆」價推盤　折實290萬入場　樓神趙國雄：「不用賺到盡」【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 親海駅 親海駅I 趙國雄 油塘 長實

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