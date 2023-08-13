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【餓「新」嘗啖＠iM網】新場新店新菜 你試過未

名人薈萃 16:35 2023/08/13

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自通相關以後，身邊朋友總往外跑，遠的不說，就說深圳，幾乎每個周未，都有朋友在那邊。「深圳現在很不同。」「深圳多了好多新場非常熱鬧。」「深圳開了許多新餐廳，做得不錯。」……聽他們說得多了，還真有點蠢蠢欲動。誰叫香港這幾年停擺，沒有甚麼可張揚？
終於，香港也有新場了。位於大圍站上蓋的「圍方」正式開幕。佔地65萬方呎的新地標，集商店、餐廳、戲院於一身，是新界東第三大商場，而且交通便利，由金鐘坐幾站東鐵就直達商場，不用雨打日曬。
到了新場，瞥目看見似曾相識的「家上海」，很有親切感，只是多了個「御」，細問才知道是Upgrade版的家上海，以更精緻細膩的美饌，提升餐廳層次。行政總廚依然是祖藉楊州的欒華宏師傅，除了經典菜式外，更匠心設計了十多道精妙別趣的「圍方限定菜式」。入寶山豈能空手而回，同樣，來新場焉有不試新菜之理。
這天吃了數道新菜，頗有驚喜。
最受歡迎的當然是「八寶肉餅蒸膏蟹」，一捧出來就令人嘩然，賣相超澎湃，重逾一斤的爆膏大肥蟹，件件蟹身都清晰可見到橙紅色的蟹膏，相當吸睛。平時蟹蒸蛋白吃得多，這次墊在下面的是肉餅。蟹肉肥美鮮甜自不在話下，那混合了蝦仁、蝦米、金華火腿及冬菇等的肉餅鬆軟，加之吸收了蟹的精華鮮味，味道天下無雙，精彩到不得了，席間異口同聲的是：「麻煩來碗白飯。」連汁都撈埋，吃到一滴不淨。
荔枝蝦球，是另一驚喜，之前在其它餐廳吃過類似的甜品，心想荔枝蝦球出來會是甚麼模樣？沒想到出場竟如一盤大碼荔枝，形神俱似，必成打卡之選。這荔枝蝦球不但形似，還味同，荔枝外皮是香口脆米，裏面蝦球彈牙，荔枝果肉清甜，匹配到恰如其份，好食又特別，絕非坊間的蝦餃可比擬。
前菜方面吃了招牌菜淮揚五福拼盤和手撕鹹雞拌海蟄，後者較為出色，雞肉經過醃製及煙燻，咸香中有陣陣煙燻香氣，而海蜇條亦非常爽彈入味，清爽開胃。
另一道古法燒白菜，看似普通，味道卻相當吸引開胃，將娃娃菜、粉絲、肉末及雜菌細切，炒至乾身，入口富咸香味，不錯。
此外，這天還吃了上海酸辣魚翅、雪菜黃魚卷、家上海冬茸燒餅等。冬茸燒餅不是到處都有得吃，餡料是蒸煮的冬瓜絲、糖冬瓜及糯米，外層是滬式酥皮，外層酥脆鬆化，內裏香甜煙韌，值得一試。

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作者_莎連娜（柯景惇）簡介：

熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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