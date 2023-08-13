【俄烏戰爭】俄稱擊落3枚導彈 阻烏炸克里米亞大橋

俄羅斯政府上周六（12日）稱已成功擊落，烏克蘭向克里米亞大橋發射的3枚導彈，並指控烏方實施恐怖主義。據悉，克里米亞大橋在今次襲擊並未受損，交通僅短暫中斷。

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克里米亞大橋為俄軍重要補給路線，俄羅斯委任的克里米亞政府總督阿克肖諾夫（Sergey Aksyonov）表示，其中兩枚導彈瞄準克里米亞大橋，第三枚則在刻赤海峽上空被擊落。

社交媒體流傳的片段顯示，克里米亞大橋遇襲時附近冒出濃煙。英媒引述阿克肖諾夫一名顧問指，煙霧為特殊部門刻意設置的屏障，目的是遮擋橋樑以防止無人機襲擊。

俄羅斯證實涉事導彈為冷戰時期的S-200導彈，這款導彈原設計用於摧毀敵方飛機，現已改裝用於地面攻擊。

基輔尚未承認涉及今次襲擊，但烏軍近幾個月曾針對克里米亞大橋發動最少兩次襲擊，上月造成兩人死亡。

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俄羅斯國防部又指，俄方成功擊落20架試圖攻擊克里米亞的無人機，其中14架遭防空系統擊落，6架遭電子戰系統擊落。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）於通訊軟件Telegram發文，譴責克里米亞遇襲事件為毫無理由的野蠻行為，俄方絕對會予以回應。

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責任編輯：鄭錦玲