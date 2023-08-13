朗城滙一房呎租45元　創屋苑2年新高

踏入暑假租賃旺季，租金明顯回升。中原地產王勤學說，元朗朗城滙2座高層G室，實用面積323平方呎，一房間隔，以月租1.45萬元租出，實用呎租約45元，呎租創屋苑兩年新高。

王勤學表示，租客為年輕家庭，鍾情屋苑位於市中心，鄰近鐵路站，交通起居方便，樓齡亦新，設施配套齊全，而且上址內櫳新淨企理，故爽快拍板承租。

資資料顯，業主於2019年1月以約579.39萬元一手買入單位，持貨4年，以月租1.45萬元計，現享約3厘租金回報。

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