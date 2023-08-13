夏威夷山火增至89死 為美國百年來最嚴重火災

美國夏威夷茂宜島（Maui）上周三（9日）發生山火，死亡人數已增至89人，夏威夷當局指今次山火，為美國超過百年來最嚴重山火。另外，當地著名度假海濱小鎮拉海納（Lahaina）被嚴重破壞，重建成本料達數十億美元。

夏威夷山火增至55死 拜登頒布重大災難宣言（第二版） 【下一頁】

夏威夷州長格林（Josh Green）上周六（12日）於記者會上表示，這場火災是夏威夷有史以來最嚴重的自然災害，亦為美國超過百年來最致命山火，而死亡人數會繼續上升。

當地警方透露，曾接受探測屍體訓練的警犬暫時僅覆蓋3%的搜索區域。

夏威夷山火死亡數字現已超越2018年加州北部營地山火（Camp Fire），當年火災一共造成85人死亡。

美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）透露，拉海納有超過2,200座建築受損或被毀，也有超過850 公頃土地被燒毀，重建成本估計達55億美元（約429億港元）。

FEMA派出150人到現場，並已加派搜索小組和搜救犬到場增援。夏威夷政府則安排約1,000間酒店房供痛失家園的民眾暫住，並安置超過1,400人入住緊急避難所。

夏威夷多年前因海嘯造成多人傷亡，便引入全境緊急警報系統，並會每月測試一次系統。不過但夏威夷應急管理記錄顯示，山火發生時並未響起警報，被質疑有人為因素導致火災死傷更慘重。

夏威夷州總檢察長洛佩斯（Anne Lopez）表示，她正審查火災前後的政府決策。

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責任編輯：鄭錦玲