國內客為方便子女上學　6萬元承租黃竹坑晉環

香港置業譚浩智表示，黃竹坑晉環1A座中層A室，實用面積1,205平方呎，四房套連工人套間隔，向西望全遊艇會及海景，月租原叫價6.5萬元，放租約兩個月後獲國內客洽詢，雙方經議價後減價約5,000元，以6萬元獲承租，實用呎租近50元，屬市價成交。

譚浩智稱，據悉租客為私人醫療企業高管，因孩子在附近的國際學校上學，為方便小孩與同學聯繫，故睇樓1次即決定承租，並一次繳半年租金。

資料顯示，業主於2021年8月斥5,277.9萬元購入上述單位，以目前月租6萬元計，現享約1.4厘租金回報。

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