沙田愉田苑兩房528萬沽　4年賬面蝕72萬

二手市場再錄蝕讓成交，其中沙田愉田苑愉和閣有兩房單位日前以528萬元（自由市場價）易手，業主持貨4年，賬面蝕72萬元。

世紀21奇豐物業愉翠苑分行經理楊麗娟說，愉田苑愉和閣（B座）中層05室，實用面積466平方呎，兩房間隔，座向西南望山景，放盤2個月，原叫價560萬元，終減32萬元，以528萬元（自由市場價）易手，減幅約5.7%，實用呎價11,330元。

據了解，原業主於2019年7月以600萬元（已補地價）購入上址，持貨4年，現賬面蝕72萬元，物業期內貶值約12%。

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