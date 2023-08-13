內地專才承租利奧坊．曦岸　開放式單位月租13500元

再有內地專才租賃成交。美聯物業劉志偉表示，大角咀利奧坊．曦岸2座低層L室，實用面積197平方呎，開放式間隔，望樓景，由於項目新簇，居住環境及配套佳，日前獲內地專才承租。

據悉，單位月租原叫價1.38萬元，終議價300元，以1.35萬元租出，實用呎租約68.5元。

據了解，業主於2020年5月以約521.3萬元購入上址，以月租1.35萬元計，租金回報率約3.1厘。

延伸閲讀 親海駅II「平爆」價推盤 折實290萬入場 樓神趙國雄：「不用賺到盡」【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映 【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機