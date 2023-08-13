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內地專才承租利奧坊．曦岸　開放式單位月租13500元

股樓投資 13:54 2023/08/13

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再有內地專才租賃成交。美聯物業劉志偉表示，大角咀利奧坊．曦岸2座低層L室，實用面積197平方呎，開放式間隔，望樓景，由於項目新簇，居住環境及配套佳，日前獲內地專才承租。

據悉，單位月租原叫價1.38萬元，終議價300元，以1.35萬元租出，實用呎租約68.5元。

據了解，業主於2020年5月以約521.3萬元購入上址，以月租1.35萬元計，租金回報率約3.1厘。

延伸閲讀 親海駅II「平爆」價推盤　折實290萬入場　樓神趙國雄：「不用賺到盡」【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

利奧坊‧曦岸 物業出租 美聯物業 大角咀

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