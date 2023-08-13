長沙灣居屋凱樂苑508萬沽　4年帳賺233萬

利嘉閣地產劉信仁說，長沙灣居屋凱樂苑C座高層04室，實用面積約394平方呎，一房間隔，外望海景，原開價530萬元（未補地價‧下同），終以508萬元易手，實用呎價約12,893元，原業主持貨4年，現帳面賺約233萬元，賺85%。

劉信仁說，買家早前抽中白居二，前後花費近3個月，睇了近50間凱樂苑單位，數個心儀單位先後售出，終參觀上址，見房間有海景，即場與業主議價。

據悉，原業主於2019年以275萬元購入上址，持貨約4年，現帳面賺約233萬元，物業期內升值約85%。劉信仁補充，凱樂苑現有放盤約56個，一房戶入場價約460萬元，兩房入場價約640萬元，三房入場價約860萬元。

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