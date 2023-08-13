【帶你睇盤】嘉湖山莊三房望開揚綠化景　叫價570萬　實呎10440元

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天水圍樓價向來低水，吸引不少用家、投資者留意。今次祥益地產介紹的屋苑為嘉湖山莊，最大賣點是發展規模大，是新界西大型藍籌屋苑。
放盤單位為嘉湖山莊7期7座高層C室，實用面積546平方呎，三房間隔，現叫價570萬元（最後更新日期：8月13日），實用呎價約10,440元。從相片可見，單位望開揚米埔景。
|放盤單位
|天水圍嘉湖山莊7期7座高層C室（物業編號：AN237458）
|實用面積
|546平方呎
|間隔
|三房
|叫價
|570萬元（最後更新日期：8月13日）
|賣點
|有匙可睇、企理即住、米埔靚景、罕有優質、大型屋苑、配套齊全
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢