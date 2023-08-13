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【帶你睇盤】嘉湖山莊三房望開揚綠化景　叫價570萬　實呎10440元

股樓投資 15:41 2023/08/13

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天水圍樓價向來低水，吸引不少用家、投資者留意。今次祥益地產介紹的屋苑為嘉湖山莊，最大賣點是發展規模大，是新界西大型藍籌屋苑。

放盤單位為嘉湖山莊7期7座高層C室，實用面積546平方呎，三房間隔，現叫價570萬元（最後更新日期：8月13日），實用呎價約10,440元。從相片可見，單位望開揚米埔景。

放盤單位天水圍嘉湖山莊7期7座高層C室（物業編號：AN237458）
實用面積546平方呎
間隔三房
叫價570萬元（最後更新日期：8月13日）
賣點有匙可睇、企理即住、米埔靚景、罕有優質、大型屋苑、配套齊全
點擊圖片放大
+14
+13

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://tinyurl.com/2pvb4rbt

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

嘉湖山莊 祥益地產 私人屋苑 二手市場

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