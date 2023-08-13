【帶你睇盤】嘉湖山莊三房望開揚綠化景　叫價570萬　實呎10440元

天水圍樓價向來低水，吸引不少用家、投資者留意。今次祥益地產介紹的屋苑為嘉湖山莊，最大賣點是發展規模大，是新界西大型藍籌屋苑。

放盤單位為嘉湖山莊7期7座高層C室，實用面積546平方呎，三房間隔，現叫價570萬元（最後更新日期：8月13日），實用呎價約10,440元。從相片可見，單位望開揚米埔景。

放盤單位 天水圍嘉湖山莊7期7座高層C室（物業編號：AN237458） 實用面積 546平方呎 間隔 三房 叫價 570萬元（最後更新日期：8月13日） 賣點 有匙可睇、企理即住、米埔靚景、罕有優質、大型屋苑、配套齊全

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