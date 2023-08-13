▲ 【內房危機】碧桂園11隻境內債周一起停牌 擬就兌付安排召開債券持有人會議

碧桂園 （02007） 發布通告，11隻境內債券周一起停牌，包括深交所的6隻2021年及2022年發行的人民幣債券、3隻在上交所發行的人民幣債券、碧桂園旗下的廣東騰越建築工程發行的一隻債券，以及一隻未公開發行的私募債，總發行規模逾160億元人民幣。

彭博報道，有內地券商已向部份碧桂園債券持有人表示，其債券承銷團隊已參與研究應對碧桂園境內到期債券的選項，包括將部分快要到期的票據展期。

據內地媒體報道，碧桂園方面向記者表示，集團因近期擬就境內公司債券兌付安排事項召開債券持有人會議，為保證公平信息披露，保護廣大投資者的利益，根據相關規定，集團將11只境內公司債券自2023年8月14日開市起停牌，復牌時間另行確定。

碧桂園稱，集團將與各持份者溝通，並考慮採取各種債務管理措施，維護投資者的合法權益。後續集團亦將繼續穩妥推進各項風險化解措施和經營策略，以保障集團的未來長遠發展。

債券 發行規模

(億元人民幣) 利率 年期 發行日期 16 騰越 02 20 3.90% 7 21/10/2016 19 碧地 03 30 4.98% 4 29/11/2019 20 碧地 03 20 4.38% 5 24/9/2020 20 碧地 04 17.78 4.15% 5 3/11/2020 21 碧地 01 20 4.80% 5 12/3/2021 21 碧地 02 11 4.80% 5 15/6/2021 21 碧地 03 14.35 4.33% 4 14/9/2021 21 碧地 04 10 6.30% 4 17/12/2021 22 碧地 02 10 4.88% 2 13/12/2022 22 碧地 03 4.00%

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記者：譚志偉