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【內房危機】碧桂園11隻境內債周一起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議

股市 07:58 2023/08/13

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【內房危機】碧桂園11隻境內債周一起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議

碧桂園 （02007） 發布通告，11隻境內債券周一起停牌，包括深交所的6隻2021年及2022年發行的人民幣債券、3隻在上交所發行的人民幣債券、碧桂園旗下的廣東騰越建築工程發行的一隻債券，以及一隻未公開發行的私募債，總發行規模逾160億元人民幣。

彭博報道，有內地券商已向部份碧桂園債券持有人表示，其債券承銷團隊已參與研究應對碧桂園境內到期債券的選項，包括將部分快要到期的票據展期。

據內地媒體報道，碧桂園方面向記者表示，集團因近期擬就境內公司債券兌付安排事項召開債券持有人會議，為保證公平信息披露，保護廣大投資者的利益，根據相關規定，集團將11只境內公司債券自2023年8月14日開市起停牌，復牌時間另行確定。

碧桂園稱，集團將與各持份者溝通，並考慮採取各種債務管理措施，維護投資者的合法權益。後續集團亦將繼續穩妥推進各項風險化解措施和經營策略，以保障集團的未來長遠發展。

ET至高息
【高息定存】1個月8厘邊度有？6個月4.5厘全城新高！捕捉8月破頂息
債券發行規模
(億元人民幣)		利率年期發行日期
16 騰越 02203.90%721/10/2016
19 碧地 03304.98%429/11/2019
20 碧地 03204.38%524/9/2020
20 碧地 0417.784.15%53/11/2020
21 碧地 01204.80%512/3/2021
21 碧地 02114.80%515/6/2021
21 碧地 0314.354.33%414/9/2021
21 碧地 04106.30%417/12/2021
22 碧地 02104.88%213/12/2022
22 碧地 034.00%

【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法

【碧桂園2007】資金狂掟碧桂園　楊惠妍再道歉　股價創海嘯後14年低位

【內房危機】碧桂園據報已籌備債務重整　近期啟動相關程序

【內房危機】碧桂園突發盈警　離岸債價跌至恒大水平　碧桂園料半年蝕450億至550億人幣

記者：譚志偉

港股 碧桂園（02007） 財政政策 內地物業 債券 碧桂園 深圳證券交易所 人民幣債券 上海證券交易所
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