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【內房危機】碧桂園低開7% 11隻境內債今起停牌 擬就兌付安排召開債券持有人會議
碧桂園 （02007） 發布通告，11隻境內債券周一起停牌，包括深交所的6隻2021年及2022年發行的人民幣債券、3隻在上交所發行的人民幣債券、碧桂園旗下的廣東騰越建築工程發行的一隻債券，以及一隻未公開發行的私募債，總發行規模逾160億元人民幣。
碧桂園低開7.1%，報0.91元，續創七年低，而同系的碧桂園服務 （06098） 亦跌4.4%，報7.13元。
彭博報道，有內地券商已向部份碧桂園債券持有人表示，其債券承銷團隊已參與研究應對碧桂園境內到期債券的選項，包括將部分快要到期的票據展期。
據內地媒體報道，碧桂園方面向記者表示，集團因近期擬就境內公司債券兌付安排事項召開債券持有人會議，為保證公平信息披露，保護廣大投資者的利益，根據相關規定，集團將11只境內公司債券自2023年8月14日開市起停牌，復牌時間另行確定。
碧桂園稱，集團將與各持份者溝通，並考慮採取各種債務管理措施，維護投資者的合法權益。後續集團亦將繼續穩妥推進各項風險化解措施和經營策略，以保障集團的未來長遠發展。
|債券
|發行規模
（億元人民幣）
|利率
|年期
|發行日期
|16 騰越 02
|20
|3.90%
|7
|21/10/2016
|19 碧地 03
|30
|4.98%
|4
|29/11/2019
|20 碧地 03
|20
|4.38%
|5
|24/9/2020
|20 碧地 04
|17.78
|4.15%
|5
|3/11/2020
|21 碧地 01
|20
|4.80%
|5
|12/3/2021
|21 碧地 02
|11
|4.80%
|5
|15/6/2021
|21 碧地 03
|14.35
|4.33%
|4
|14/9/2021
|21 碧地 04
|10
|6.30%
|4
|17/12/2021
|22 碧地 02
|10
|4.88%
|2
|13/12/2022
|22 碧地 03
|4.00%
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記者：譚志偉