【熱浪侵襲】美大學研流汗機械人　分析極端高溫對人體影響

全球暖化持續，極端天氣事件發生的頻率也漸增，中國、歐洲、北美等多個地區近月更飽受熱浪侵襲。美國有大學研究團隊，研製出一款流汗機械人，以了解人體對極端高溫的反應，助科學家及早設法應對極端氣候。

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由於人類活動所致的碳排放，以及拉尼娜現象，即指東太平洋水溫異常下降，聯合國世界氣象組織今年5月表示，在未來5年，全球升溫超過攝氏1.5度的機率為66%，出現人類史上最熱年份的機率則為98%。持續的城市熱島效應，將進一步為人類帶來導致更易中暑和疲勞的健康風險。

35個表面區域 模擬體溫調節

為更好地了解極端高溫對人體的影響，以及炎熱天氣為何如此致命，美國亞利桑那州立大學（ASU）的研究人員製作出名為ANDI、且可呼吸、出汗和行走的機械人。該機械人內置冷卻通道，並具有35個表面區域。每個區域都配備了溫度、熱通量傳感器及汗孔，可以模擬人類的體溫調節機制，並進行呼吸和流汗行為。

此外，ANDI還具有行走能力，方便研究人員將機械人帶到室外，測量人類在不同太陽輻射、紅外輻射、地面和周圍空氣對流中，感知熱量的反應。

ASU可持續發展學院副教授Jennifer Vanos強調，盡管已知高溫會導致死亡，但當中的確切因素尚不完全清晰。倘對人體進行極端高溫測試，既不道德又危險，因此，ANDI對揭示熱應激（Heat Stress）的複雜性及其成因至關重要。

建數位孿生 了解實際體感

考慮到不同的體型、年齡和健康狀態，均會導致人們對熱的感受存有差異。研究團隊不斷重新編程，將不同的BMI（身體質量指數）數據、年齡特徵和醫療狀況轉移到ANDI之中，並製作出數位孿生，從而觀察和模擬每個人特有的體溫來調節機制。

與此同時，團隊在今個夏季，已將ANDI與該大學的生物氣象熱機械人MaRTy進行配對，並一同在街道和無冷氣的舊房屋等，易受熱影響的環境中進行測試。

參與是次研究的藝術、媒體與工程學院助理教授Ariane Middel指出，MaRTy可以測量建築環境如何改變照射到身體的熱量，惟無法解釋該些熱量使體內產生怎樣的反應，ANDI則可以補充相關的資訊。

除室外測量外，ASU另設有配備先進的技術加熱室，透過調節最高達華氏140度的溫度、風和太陽輻射，模擬出全球各地的熱暴露場景，繼而讓ANDI實測人體反應。

助設計耐熱服裝 保護最弱群體

Jennifer Vanos表示，了解氣候環境和建築環境對人體帶來的風險後，將有助於設計耐熱服裝、重新思考城市規劃和保護最弱勢群體。另期望開發出用於建築工地的低成本傳感器，好讓工人可以根據現場實際感受到的熱量，以及其健康狀況來調整工作時間，而非僅單憑一般天氣數據。

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記者：殷凱怡

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