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【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運

股市 22:03 2023/08/12

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【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運

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內地股市上周五急跌，港股夜期亦跌232點，據內地傳媒報道，當時市場傳出中植集團的財務危機，引爆內地信託產品難以兌付的傳聞，不僅上市公司減少買產品，基金亦恐出現贖回壓力，被迫在市場沽貨。當晚中航信託、五礦信託、光大信託等緊急發澄清通告。

震盪的核心，是中植集團的財務危機，引發了中融信託的產品難以兌付，自8月4日起，陸續有鹹亨國際（滬：605056）、金博股份（滬：688598）和南都物業（滬：603506）等幾家上市公司，發布關於中融信託產品逾期兌付的提示性公告。

目前中融信託官網已經停運。中融信託隸屬於中融國際信託，根據百度百科，中融國際信託前身為哈爾濱國際信託投資公司，2004年4月，哈慈股份將其持有的中融信託15.39%股權轉讓給中植集團；受讓後中植集團出資17,000萬元，持股比例52.31%。2009年8月，黑龍江省牡丹江新材料科技股份將其持有的中融信託15.385%股權轉讓給中植集團；受讓後，中植集團出資22,000萬元，出資比例67.69%。2009年12月，經緯紡機（股票代碼：000666）於以12億交易價收購中融國際信託36%股權，成為中融國際信託第一大股東。經緯紡機（深：000666）為中國恒天集團的核心成員，恒天集團為國務院國有資產監督管理委員會監管的國有獨資大型企業集團，以紡織機械、紡織品服裝和貿易為主業，同時以房地產、證券為策略性業務，實行適度多元化經營戰略。

據資料，中融信託資產管理規模超過7000億元人民幣，市場傳出至少有3500億元人民幣信託產品暫停兌付。

內媒指出，在經濟下行，預計還會有上市公司的信託產品出現難以收回本金及投資收益的情況。但這塊體量較小，難以影響到金融市場和資本市場。

中融信託在港營運中融平和證券，致力於成為立足香港、面向全球的創新型金融機構，為客戶提供優質跨境金融服務。據中融平和證券官網，作為中融信託旗下唯一券商平臺，中融平和證券持有香港證監會頒發的1至5號牌照，依託母公司卓越的品牌形象、雄厚的資本實力及廣泛的客戶基礎，竭誠為企業、機構及高淨值客戶提供投資建議，研究支持，證券承銷，期貨、期權、環球股票、債券及外匯交易等金融產品服務及定制化投、融資解決方案。

【中植系】民營金融巨頭「中植系」掌航人解直錕心臟病離世　中植系A股港股插水

記者：譚志偉

港股 A股 內地物業 財富及資產管理 金博股份（滬：688598） 物業 產品 基金 經濟 經緯紡機（深：000666）
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