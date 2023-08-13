【管理心得】安永港澳主管合夥人　勉勵新世代 ：勿過於計較付出

入行30年，由審計師做起，默默耕耘至今成為安永的香港及澳門區主管合夥人，李舜兒深深體會到體力、忠誠、情緒控制能力（EQ）及抗壓能力（AQ）的重要性。另坦言，從事會計工作是辛苦的，需要一定的體力和精力應付加班加點。

【管理心得】安永合夥人藉「5S精神」 保持觸覺敏銳 助行業建完善生態圈

雖然現時已有所改善，但特別是年資較淺的人士，有足夠的體力和精力十分重要；你要捱得住。

對行業發展及其工作保持忠誠，則是另一要點，倘無工作目標，或個人期望與行業實際環境不相符，又或性格過於計較，難以「捱下去」。她勸勉年輕一代在剛入行時，要保持正面態度，不要過於計較付出與得着是否成正比。

保持體力＋忠誠 「要捱得住」

李舜兒續指出，當逐漸晉升至經理，甚至更高的管理職位時，所需技巧不只是與專業知識相關的能力，而是更着重自身的EQ及AQ。

你是否能夠面對惡劣環境、處理危機，這亦是判斷你能否進一步發展的要素。

故此，她甚重視同事待人接物的方式、處理人際關係和溝通能力的軟技能。

隨着行業需求的變化，以及校院學科更專門化，企業在請人也更專注某特定範疇。以安永的ESG團隊為例，剛成立時員工多為從事審計工作出身。時至今日，該團隊已有近7成，是修讀工程及環境相關學科出身。

她指出，要團隊學習新的職業技能（reskill）不容易，惟企業要提供相關的培訓支援，以學習職場所需的新技能（upskill），助其融入及適應新時代下的工作。

學習新技能 融入新時代職場

與時並進地接收新知識或已成為「保飯碗」的必勝法，李舜兒由不懂說普通話，卻自動請纓到內地工作，到現時精通普通話，且大部分時間需以普通話與客戶溝通為例，反映其及早裝備自己的重要性。提醒在職或有意入行人士，要對職場轉變有遠見，提高危機意識，對學習新知識持開放態度。

【管理心得】專訪輝瑞港澳區印藉舵手 「貼地」贏信任 簡單一招融入團隊

【管理心得】專訪Axiom董事總經理 宜採目標管理 籲年輕人及早擴闊視野

記者：殷凱怡

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：