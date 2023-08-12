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屯門時代廣場企理裝修455萬售　持貨三年貶值逾一成

股樓投資 16:28 2023/08/12

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祥益地產袁思賢表示，屯門時代廣場C座高層9室，實用面積346呎，兩房一廳，日前獲區內首置客垂青。買家鍾情單位附設企理裝修，可即買即住，加上客廳及房間均擁開揚景觀，而且屋苑位於中心地帶，日常生活起居便利，上述買家遂便決定以455萬購入上址作自住之用，以實用面積計算平均呎價為13150元，屬市場價成交。

原業主於2020年以約510萬購入單位，持貨約三年，是次轉手帳面虧蝕約55萬，貶值逾一成。

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撰文 : 蔡子俊

屯門 時代廣場 祥益地產 二手市場

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