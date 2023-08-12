挑戰星巴克鼓勵聘非白人政策 美保守派敗陣

美國星巴克（Starbucks）為鼓勵平等，引入多項措施，為非裔及其他有色人種設聘用名額，並選擇與在種族多元性方面執行到為的供應商和廣告商簽約，集團管理層報酬也與多元化程度掛勾，卻引來保守派激進投資者司法挑戰。法院周五駁回案件，拒絕受理。

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華盛頓州法官Stanley Bastian拒絕審理有關案件，指事件涉及公共政策，應由立法機關或者企業自己決定，而非法庭，並指原告人如果不喜歡投資進步派美國企業，應尋找其他投資機會，而非浪費時間打官司。

案件原告是保守派組織國家公共政策研究中心（NCPPR），其發言人回應指，法官說法令人失望及震驚，強調會繼續為星巴克股東及員工努力，解除非法的歧視措施。

星巴克對法院決定表示歡迎，指集團繼續堅定創造溫暖、包容的文化。

美國企業基於種族多元考量，向非裔及有色人種傾斜的政策，不斷受到挑戰，NCPPR不僅針對星巴克，摩根大通（JPMorgan Chase）、美國航空（American Airlines Group）等公司也受到NCPPR類似司法挑戰。

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責任編輯：林建忠