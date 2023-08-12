港置：7月車位註冊量按月大增逾九成八　單太古城拆售個案已佔全港一半

香港置業研究部董事王品弟表示，據土地註冊處資料顯示，純車位7月錄738宗註冊，較6月的371宗大增約98.9%，創逾1年新高。鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，7月註冊個案一般主要反映6月市況。

7月純車位註冊量按月大增，主要因期內錄得太古城逾350宗註冊，相信有不少屬拆售個案。值得留意，單是太古城純車位註冊量，已佔7月全港純車位註冊量近一半。正因如此，港島區純車位註冊量由6月的49宗，大增近7.6倍，至7月的421宗。

若以金額劃分7月純車位註冊量表現，其中價值100萬以上至200萬元純車位錄488宗註冊，較6月的159宗大增逾2倍；價值200萬元以上純車位錄168宗註冊，較6月的134宗增加約25.4%；價值100萬元或以下純車位錄82宗註冊，較6月的78宗增加約5.1%。

延伸閲讀：新盤票王親海駅II今開售 數千買家到場 人龍伸延到紅磡站【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

同場加映 【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

同場加映【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機