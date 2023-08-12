星域軒573呎一房3.45萬租出　租客從事投行　鍾情單位方便上班

中原地產姚啟聰表示，灣仔區鄰近中環金鐘商業區，區內租盤一直備受商務租客及家庭客追捧，區內星域軒2座中層E室租賃成交，單位實用面積573平方呎，採一房間隔，向南享開揚山景。業主7月尾時放租，叫價3.48萬元，不足2周即獲以3.45萬元承租，平均實用呎租60.2元。

據了解，租客為從事投資銀行的外地人，屬區內優質租客，見上址鄰近金鐘，放便上班便租用單位。業主則於2000年以545萬元買入單位，持貨23年，現享7.6厘租金回報。

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