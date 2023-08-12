▲ 【高鐵靈活行】高鐵「靈活行」周一推出 林世雄:港鐵將與內地探討優化安排

港鐵 （00066） 將於周一（14日）起為往返高鐵西九龍站和福田站的乘客推出「靈活行」，容許乘客在原來車次開出前45分鐘至開車後1小時內，直接使用「靈活行」免費更改同日指定班次最多3次。

運輸及物流局局長林世雄在網誌表示，「靈活行」現階段只可由往返西九龍站與福田站的車次，改乘38班指定的班次，乘客如錯過了原定班次，都可以透過「靈活行」轉乘其他前往西九龍或福田站的列車，但不能遲於原定班次開車後1小時，亦不能遲於改乘列車開車前的15分鐘。

每日經陸路口岸出入境人次超過80萬人次

林世雄指，政府會繼續密切留意有關安排實施的情況，而港鐵公司亦會聯同內地有關單位審視成效，以探討進一步優化有關安排的空間。

另外，全面通關以來，每日經陸路口岸出入境的人次不斷攀升，由2月初的40多萬人次至上周末的超過80萬人次，暑假更加多人帶同子女回鄉渡假或探親，同時亦多了內地旅客來港觀光購物。林世雄稱，當局已要求所有公共交通營辦商密切留意各口岸的人流及實際情況，特別在周末和長假期前後，按需要調整班，疏導人潮。

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編輯：陳韻妍