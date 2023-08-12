鍾情與原居屬「樓上樓下」　方便視察裝修進度　每月1.1萬短租翠林花園

祥益地產盤嘉茵表示，屯門翠林花園A座中層5室，實用面積330平方呎，日前獲區內短租客承租。該租客原本居住的單位需安排裝修工程，故物色租盤暫住3個月，鍾情單位與原居所屬「樓上樓下」，方便搬遷及視察裝修進度，加上可供短租的盤源更是「一盤難求」，而且單位內籠企理，上述租客遂便決定以月租1.1萬元承租單位，平均呎租為33.3元。



盤氏續稱，如以現時同類型單位的銀行估值約407萬作計算，該單位的租金回報率高達3.2厘。

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