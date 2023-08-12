天鑽連花園特色三房戶1070萬售　原業主4年帳蝕162萬　單位貶值逾13%

美聯物業楊浩然表示，新盤市場百花齊放，搶走市場焦點，二手業主遂擴大議價空間吸引買家，其中大埔天鑽19座連花園特色戶，實用面積702平方呎，附494平方呎花園，採三房套連工人套間隔。據悉，單位獲用家議價後以1,070萬元承接，折合實用呎價約15,242元。



原業主2019年以1,232萬元買入單位，持貨近4年，現時轉手帳蝕162萬元，單位期内貶值逾13%。

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