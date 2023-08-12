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【對沖基金】橋水第二季增持多隻中資股　涉拼多多蔚來比亞迪等　看淡黃金將道富SPDR金ETF清倉

股市 13:27 2023/08/12

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【對沖基金】橋水第二季增持多隻中資股　涉拼多多蔚來比亞迪等　看淡黃金將道富SPDR金ETF清倉

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）第二季增持多隻中資股，涉及股份包括iShares安碩中國大型股ETF（美：FXI）、iShares安碩MSCI中國指數（美：MCHI）、拼多多（美：PDD）、比亞迪（美：BYD）、蔚來（美：NIO）、騰訊音樂（美：TME）、愛奇藝（美：IQ）等。

據橋水第二季13F報告顯示，橋水第二季新買入77隻股票或ETF，並沽出91隻股票或ETF。截至6月底，資產價值約161.93億美元，較3月底時的163.88億美元下跌1.2%。

橋水上季新買入美光科技Spotify等

橋水除增持中資股外，期內亦增持iShares安碩核心標普500指數ETF增持藥廠默克（美：MRK）、UBER（美：UBER）等270隻股票或ETF，同時減持iShares黃金ETF（美：IIAU）、Meta（美：META）萬事達卡（美：MA）、強生（美：JNJ）等342隻股票或ETF。

橋水於第二季新買入美光科技（美：MU）、Spotify（美：SPOT）等，清倉道富SPDR黃金ETF（美：GLD）、家品店Home Depot（美：HD）、AIG（美：AIG）等。

拼多多持倉增加27%至1.89億美元

橋水上季大手增持拼多多，拼多多持倉增加27%至1.89億美元，排名16位。蔚來持倉亦增加29%至3161萬美元；騰訊音樂持倉增加34%至1406萬美元，愛奇藝持倉增45%至573萬美元。

截至6月底，橋水十大持股佔35.19%，iShares安碩核心標普500指數（美：IVV）仍是最大持倉，其後依次為iShares安碩核心MSCI新興市場ETF（美：IEMG）、寶潔（美：PG）、強生、可口可樂（美：KO）。

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相關文章：【美國加息】橋水：美國抗通脹戰役遠未結束　「持現金比股債更合適」

相關文章：【鱷王看法】橋水達里奧：美國進入大型債務危機周期後段

編輯：陳韻妍

美股 強生（Johnson & Johnson，美：JNJ） 寶潔（P&G，美：PG） 港股 騰訊音樂（美：TME） 蔚來（美：NIO） 可口可樂（Coca－Cola，美：KO） Meta 增持 拼多多（美：PDD）
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