新冠變種蔓延 世衛：確診通報增80%

世界衛生組織（WHO）日前將新冠病毒變種EG.5列為受關注變種後，最新數字顯示，環球新冠病毒感染個案出現異常增長，按世衛公布，過去一個月的確診個案，按月升80%。

日本連續兩年人均壽命下跌 新冠疫情成主因【下一頁】

世衛公布新冠疫情的最新資訊，指在7月10日至8月6日期間，共收到150萬宗新個案通報，較之前的28日增加8成；不過，死亡個案跌57%至2500宗。

其中西太平洋地區情況較嚴重，感染個案增加137%。西太平洋地區主要指中國、日本、南韓、菲律賓、越南、澳洲、馬來西亞等國。此外，其他北半球國家如美國、英國、法國近幾周個案數字增加。

世衛直指，數字無法反映真實情況，因為各國的檢測數字遠較疫情爆發初期低。

世衛在周三將EG.5變種列為受關注變種。據悉，在7月中逾17%的通報個案涉EG.5變種，較1個月前的7.6%有所增加。世衛指EG.5變種傳染力較強，但與Omicron等變種比較，無迹象顯示其威力較強。

紐約新冠個案按周增55% EG.5變種或成美主流【下一頁】

世衛在5月宣布，新冠病毒不再是公共衛生緊急事件，但警告病毒仍會繼續傳播、變種，導致感染數字、入院人數及死亡個案間歇性增加。

責任編輯：林建忠

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