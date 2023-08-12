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【日圓走勢】美通脹強勁日圓再觸及145、兌港元跌至5.39算　日本央行何時才會出手干預？

宏觀解讀 12:22 2023/08/12

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【日圓走勢】美通脹強勁日圓再觸及145、兌港元跌至5.39算　日本央行何時才會出手干預？

美國7月份通脹數據較預期強勁，市場對於美國聯儲局今年內減息的預期降溫，美元造好，美匯指數升至102.84，升0.3%。美元兌日圓周五一度升越145關，觸及去年9月日本央行首次干預日圓的位置，令市場關注日本央行下周會否再次作出干預匯市的舉動。

美元兌日圓周五曾高見145.05，收報144.96，升0.15%；每百日圓兌港元收報5.3929，跌0.16%。

日本央行估計先以出口術為主

瑞穗銀行首席洲外滙策略師張建泰向本網表示，日本央行今次未必會再在145左右入市買入日圓，估計會以出口術為主，但亦有可能透過調整政策預期來支持日圓，例如容許日本國債孳息升至更接近1%水平，令市場對沽日圓戒心增加。

張建泰相信，經過去年日圓的跌浪後，日本央行會審慎出手，以致過早干預匯率令彈藥用盡，預期今次日本央行會等待日圓差不多貶至約150時才出手。

相關文章：【日圓走勢】日本家庭支出加快下跌　日圓跌穿143　一文看清日圓近期變化

相關文章：【日圓走勢】「日圓先生」榊原英資轉軚：日本毋須再干預匯市、日圓年底升至130

編輯：陳韻妍

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