▲ 【FTX爆煲】法官撤銷FTX創辦人SBF的保釋 薯條哥即時入獄直至10月刑事審判開始

FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，薯條哥）將於10月2日面對刑事審判，美國紐約南區聯邦地區法院周五舉行的聽證會上，法官Lewis Kaplan支持檢察官的訴求，下令撤銷SBF的保釋，SBF立即被送入監獄，直至FTX欺詐案審判開始。

美國司法部檢察官指控SBF涉及干擾證人罪，法官在裁決中表示，「我的結論是，有理由相信SBF至少兩次試圖干擾證人」。SBF的父母都有參與旁聽，聽證會完結後，SBF的母親雙手掩臉。

SBF在獄中可使用筆記本電腦

美國政府要求將SBF還押到紐約Putnam的一所監獄，SBF在獄中可以使用一台可上網的筆記本電腦，作上訴的準備。

去年12月，SBF因證券欺詐和洗錢等8項罪名被捕，並繳納了2.5億美元的保釋金，但他需要留在父母位於加州的房子內。

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編輯：陳韻妍