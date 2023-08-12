新聞集團CEO稱對前景樂觀 形容AI是絕佳機遇

傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下的新聞集團（美：NWSA）公布上季業績，收入按年跌9%至24.3億美元，遜預期。惟集團仍對前景樂觀，強調人工智能（AI）帶來絕佳機遇（remarkable opportunity）。

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集團指，收入下跌主要受累美國及澳洲具挑戰性的樓市狀況，拖累數碼房產資訊服務收入。期內，集團的EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）按年跌15%至14.2億美元（約111億港元）。

不過，集團行政總裁Robert Thomson表示，對前景仍感正面，因為生成式AI可用於生產文字、圖片、音訊等方面，對集團有幫助，指數碼產品首次佔集團年收入過半。

他表示，生成式AI年代，代表著絕佳的機遇，創造新的收入，並降低成本，並透露正積極進行談判，以利用集團的獨有內容組合及知識產權創造價值，這些內容會在AI的未來扮演重要角色。

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責任編輯：林建忠

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